144-и финал за Новак Джокович в ATP Тура

Новак Джокович продължава да пише история. Сърбинът се класира за финала на надпреварата ATP 250 Атина след победа над Яник Ханфман с 6:3, 6:4 за час и 20 минути игра.

Водачът в схемата на турнира имаше проблеми само във втория сет, когато изостана с пробив, но бързо го върна. Той изигра силен двубой на сервис, като завърши с 9 аса и нито една двойна грешка. Голямата разлика дойде от процента спечелени точки на втори сервис - 69 за Джокера срещу 46 на Ханфман.

Германецът победи на старта в гръцката столица шампиона на Уимбълдън и US Open при юношите Иван Иванов.

Джокович от своя страна спечели своя полуфинал №200 в Тура и ще играе на 144-и финал в кариерата. Съперник за титла №101 ще бъде Себастиан Корда или Лоренцо Музети, които са съперници във втория полуфинал.