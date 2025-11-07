БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българските евромонети - вижте дизайна им (ВИДЕО)
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на...
Сделката за "Лукойл": "Гънвор" се...
144-и финал за Новак Джокович в ATP Тура

Сърбинът отмъсти за Иван Иванов, елиминирайки Яник Ханфман.

Новак Джокович
Снимка: БГНЕС
Новак Джокович продължава да пише история. Сърбинът се класира за финала на надпреварата ATP 250 Атина след победа над Яник Ханфман с 6:3, 6:4 за час и 20 минути игра.

Водачът в схемата на турнира имаше проблеми само във втория сет, когато изостана с пробив, но бързо го върна. Той изигра силен двубой на сервис, като завърши с 9 аса и нито една двойна грешка. Голямата разлика дойде от процента спечелени точки на втори сервис - 69 за Джокера срещу 46 на Ханфман.

Германецът победи на старта в гръцката столица шампиона на Уимбълдън и US Open при юношите Иван Иванов.

Джокович от своя страна спечели своя полуфинал №200 в Тура и ще играе на 144-и финал в кариерата. Съперник за титла №101 ще бъде Себастиан Корда или Лоренцо Музети, които са съперници във втория полуфинал.

#ATP 250 в Атина #Новак Джокович

