15 души са задържани за черно тото в тениса

15 души - 9 от Франция, 4 от България и по 1 от Испания и Румъния са задържани след поредния корупционен скандал в тениса. Новината беше съобщена от Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие -Евроюст.



Трима бивши български играчи Карен и Юри Хачатрян и Дилян Янев и техният съучастник Анжел Янев бяха арестувани в София през миналата седмица с европейска заповед за арест по искане на прокуратурата в Марсилия във връзка с разследване на добре организирана международна престъпна група, която се облагодетелствала финансово в следствие на незаконни схеми за залози. Според обвинението от групата са предлагали и раздавали пари на тенисисти и на служители на спортни организации от четири континента, за да влияят върху изхода на определени срещи.

Разследването за криминална дейност, измами, спортна корупция, пране на пари и опериране със средства с незаконна цел е започнало в края на 2023 година, след като са открити съмнителни залози на срещи на турнир в Родез.

Френските власти подозират, че членовете на престъпната мрежа са плащали подкупи на играчи от извън първите 100 на световната ранглиста, за да губят умишлено сетове или цели мачове, на които събития са правени печеливши залози. Манипулациите са засегнали срещи от поне 40 надпревари от по-маловажните серии "Чалънджър" и "Фючърс" в периода 2018-2024 година, не само във Франция, но и в други европейски страни, както и в Северна и Южна Америка и Африка, в това число поне десет страни, сред които Франция, САЩ, Италия, Мексико, Египет и Тунис. Престъпниците се възползвали от това, че турнирите са от по-нисък ранг и не носят сериозни приходи на участващите тенисисти, което ги прави по-податливи на влияние с финансови стимули, а в същото време контролът върху състезанията от двете вериги от страна Асоциацията на професионалните тенисисти (АТР) и на Международната федерация по тенис (ITF) е занижен.

Прокуратурата в Марсилия е разкрила множество сметки на т. нар. "мулета", от които са правени залозите за предварително уредените мачове, което позволило на групата да оперира дълго време без да привлече внимание. Според властите печалбата на престъпниците, която е установена досега, надхвърля 800 хиляди евро.

Разследването на дейността на криминалната група продължава.