БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой...
Чете се за: 01:10 мин.
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от...
Чете се за: 02:00 мин.
Митов за побоя над бившия зам. градски прокурор на София:...
Чете се за: 03:27 мин.
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

15 души са задържани за черно тото в тениса

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
Запази

Трима бивши български играчи Карен и Юри Хачатрян и Дилян Янев и техният съучастник Анжел Янев бяха арестувани в София през миналата седмица с европейска заповед за арест по искане на прокуратурата в Марсилия.

секунди без covid безплатно обучение тенис корт деца
Слушай новината

15 души - 9 от Франция, 4 от България и по 1 от Испания и Румъния са задържани след поредния корупционен скандал в тениса. Новината беше съобщена от Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие -Евроюст.

Трима бивши български играчи Карен и Юри Хачатрян и Дилян Янев и техният съучастник Анжел Янев бяха арестувани в София през миналата седмица с европейска заповед за арест по искане на прокуратурата в Марсилия във връзка с разследване на добре организирана международна престъпна група, която се облагодетелствала финансово в следствие на незаконни схеми за залози. Според обвинението от групата са предлагали и раздавали пари на тенисисти и на служители на спортни организации от четири континента, за да влияят върху изхода на определени срещи.

Разследването за криминална дейност, измами, спортна корупция, пране на пари и опериране със средства с незаконна цел е започнало в края на 2023 година, след като са открити съмнителни залози на срещи на турнир в Родез.

Френските власти подозират, че членовете на престъпната мрежа са плащали подкупи на играчи от извън първите 100 на световната ранглиста, за да губят умишлено сетове или цели мачове, на които събития са правени печеливши залози. Манипулациите са засегнали срещи от поне 40 надпревари от по-маловажните серии "Чалънджър" и "Фючърс" в периода 2018-2024 година, не само във Франция, но и в други европейски страни, както и в Северна и Южна Америка и Африка, в това число поне десет страни, сред които Франция, САЩ, Италия, Мексико, Египет и Тунис. Престъпниците се възползвали от това, че турнирите са от по-нисък ранг и не носят сериозни приходи на участващите тенисисти, което ги прави по-податливи на влияние с финансови стимули, а в същото време контролът върху състезанията от двете вериги от страна Асоциацията на професионалните тенисисти (АТР) и на Международната федерация по тенис (ITF) е занижен.

Прокуратурата в Марсилия е разкрила множество сметки на т. нар. "мулета", от които са правени залозите за предварително уредените мачове, което позволило на групата да оперира дълго време без да привлече внимание. Според властите печалбата на престъпниците, която е установена досега, надхвърля 800 хиляди евро.

Разследването на дейността на криминалната група продължава.

#Анжел Янев #Дилян Янев #Юри Хачатрян #черно тото #Карен Хачатрян

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало" отказва участие в изпълнителната власт
1
Борисов и Пеевски си стиснаха ръцете: "ДПС - Ново начало"...
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда пръста"
2
Изоставени след потопа в Елените - "никой не си мърда...
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач" получи 9 години затвор
3
Свръхинтелигентният самотник: "Валиумният изнасилвач"...
Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде избегнато?
4
Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде...
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си автомобил?
5
Крие ли опасност решението на президента да ползва личния си...
Заседание на Народното събрание
6
Заседание на Народното събрание

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
6
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева

Още от: Тенис

Денчева преодоля първия кръг на турнир в Италия
Денчева преодоля първия кръг на турнир в Италия
Рууд и Оже-Алиасим потеглиха с успех в Базел Рууд и Оже-Алиасим потеглиха с успех в Базел
Чете се за: 01:05 мин.
Маздрашки продължава към Топ 8 на двойки на турнир в Португалия Маздрашки продължава към Топ 8 на двойки на турнир в Португалия
Чете се за: 00:30 мин.
Успешно начало за Диа Евтимова в САЩ Успешно начало за Диа Евтимова в САЩ
Чете се за: 00:37 мин.
17 българи ще играят на осминафиналите на сингъл на ITF турнир в Пазарджик 17 българи ще играят на осминафиналите на сингъл на ITF турнир в Пазарджик
Чете се за: 00:50 мин.
Виктория Мбоко се класира за четвъртфиналите в Токио Виктория Мбоко се класира за четвъртфиналите в Токио
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой връстник в мола
Съдът остави в ареста 15-годишния младеж, убил свой връстник в мола
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР Президентът Радев върна за ново обсъждане част от измененията в Закона за ДАР
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Двама журналисти в затвора получиха наградата "Сахаров" Двама журналисти в затвора получиха наградата "Сахаров"
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Отдалечаване от дипломацията: Прекратяването на огъня в Украйна...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
ГЕРБ-СДС и "ДПС - Ново начало" се обявиха за пълен мандат...
Чете се за: 06:50 мин.
Политика
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Стрелба в Белград: Атакуван е палатков лагер на привърженици на Вучич
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ