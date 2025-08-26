БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
16-годишен суперталант донесе ценен успех на Ливърпул

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
10 от Нюкасъл се бореха мъжки срещу шампионите на Англия.

Рио Нгумоа, Ливърпул
Снимка: БГНЕС
Ливърпул записа изключително драматична победа с 3:2 при гостуването си на Нюкасъл в среща от втория кръг на английската Висша лига. В герой за шампионите се превърна 16-годишният суперталант Рио Нгумоа, който реализира победното попадение в 10-ата минута на добавеното време на срещата. Юношата се появи на терена едва 4 минути по-рано, но успя да стане герой за шампионите.

Извън групата за мача остана голмайсторът на Нюкасъл за изминалия сезон Александър Исак, който от началото на лятото е спряган за трансфер именно в Ливърпул.

От своя страна Нюкасъл има за какво да съжалява. Тимът игра с човек по-малко едно полувреме, след като в края на първата част Антъни Гордън получи директен червен картон за грубо нарушение. Преди това Ливърпул бе открил резултата в 35-ата минута чрез Райън Гравенберх, а секунди след подновяването на играта новото попълнение Юго Екитике се разписа във втори пореден мач, удвоявайки аванса на „червените“. И за двата гола асистент беше нидерландецът Коди Гакпо.

„Джордитата“ обаче не се предадоха и макар да бяха с човек по-малко намалиха резултата в 57-ата минута чрез Бруно Гимараеш. Две минути преди края на редовното време резервата Уилям Осула хвърли в екстаз привържениците на домакините, разписвайки се за 2:2.

До края домакините опитаха да задържат точката, но друга резерва – тийнеджърът Нгумоа, нигериец, привлечен от Челси, се разписа за 2:3 и фиксира крайния резултата в срещата.

Това беше втори изстрадан успех за Ливърпул от началото на сезона след трудното 4:2 над Борнемут, което дойде отново след голове в края. В следващия кръг шампионите на Англия ще приемат у дома Арсенал преди паузата за националните отбори.

Нюкасъл пък продължава да е без успех от началото на кампанията, а в следващия кръг тимът ще гостува на новака Лийдс, в чийто редици е националът на България Илия Груев.

#Рио Нгумоа #Юго Екитике #Висша лига 2025/26 #ФК Нюкасъл #ФК Ливърпул

