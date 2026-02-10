БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ:...
Чете се за: 01:12 мин.
Прокуратурата разкри още подробности по случая...
Чете се за: 02:52 мин.
Илияна Йотова пред "Величие": В следващите дни...
Чете се за: 02:42 мин.
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Чете се за: 02:42 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:57 мин.

16 стрелци ще се борят за отличията на европейското първенство по спортна стрелба за младежи до 21 г. в Бургас

от БНТ
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
16 стрелци ще се борят за отличията на европейското първенство по спортна стрелба за младежи до 21 г. в Бургас
До 14 февруари в Бургас ще бъдат излъчени шампионите и медалистите от европейското първенство по спортна стрелба на въздушна пушка и въздушен пистолет за младежи до 21 г.

Българският национален отбор е в състав: Ангелина Малчева, Борис Димитров, Виктор Бонев, Дамян Илиев, Деница Тошева, Ивана Вълкова, Калоян Петков, Кристиян Витанов, Магдалина Стаменова, Мариета Канева, Мария Атанасова, Николая Раденкова, Петър Иванов, Теа Илиева, Теодора Боянова и Зорница Бонева.

Треньорският състав на българския отбор включва Николай Лечев, Наталия Николова, Георги Стоянов, Нина Дякова, Севдалина Стоянова, Филип Стоянов, Евгения Звискова, Деяна Асенова, Марияна Ангелова, Стоян Стаменов и Камен Шишманов.

Състезанията - квалификации и финали, в съответните дисциплини са от 11 до 14 февруари в "Арена Бургас", а входът за зрители е свободен.

България вече завоюва една европейска титла и общо пет медала в състезанията при юношите и девойките до 16 и до 18 г., а първенството по спортна стрелба продължава с програмата за младежите.

