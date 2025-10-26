БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по...
Чете се за: 17:02 мин.
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

18-годишно момиче загина при катастрофа на пътя между село Орешак и Троян

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази

Пострадали са трима пътници

годишен мъж загина катастрофа село знаменосец
Слушай новината

Осемнадесетгодишно момиче е загинало при катастрофа на пътя с. Орешак - Троян, в района на квартал „Ливадето“, съобщи говорителят на областната дирекция на МВР в Ловеч Габриела Тодорова.

Инцидентът е станал тази нощ около 1:00 часа на пътя от Орешак в посока Троян. Лек автомобил на прав участък е излязъл от пътното платно и се е ударил в железобетонен стълб, след което се е преобърнал. На място е починала 18-годишната водачка на превозното средство.

Пострадали са трима пътници – 22-годишен, който е откаран в троянската болница, 17-годишен, транспортиран за лечебно заведение в Плевен и още един 22-годишен мъж, който е освободен за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство. Под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч, се изясняват причините за инцидента.

#Орешак #Троян #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до София
1
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
На Димитровден небето се отваря
2
На Димитровден небето се отваря
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с Путин
3
Тръмп повтори - не искал да "си губи времето" със среща с...
Задържаха двама души за обира в Лувъра
4
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
5
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
Деница Сачева: Рая Назарян е кандидатът на ГЕРБ за ротационен председател на НС
6
Деница Сачева: Рая Назарян е кандидатът на ГЕРБ за ротационен...

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
2
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
3
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
4
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват отсечката от Кресна до Сандански
5
Хитрост, за да избегнат толкамери: Шофьори все по-често използват...
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата
6
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...

Още от: Регионални

155 хиляди декара гори унищожени от пожари у нас през годината
155 хиляди декара гори унищожени от пожари у нас през годината
Протест във Велико Търново заради мътна вода Протест във Велико Търново заради мътна вода
Чете се за: 02:05 мин.
Мъж е застрелян в ямболското село Тенево, извършителят е задържан Мъж е застрелян в ямболското село Тенево, извършителят е задържан
Чете се за: 00:45 мин.
19-метров кръст се издигна над смолянския квартал Устово 19-метров кръст се издигна над смолянския квартал Устово
Чете се за: 02:10 мин.
Катастрофа затруднява движението по Е-79 край Монтана Катастрофа затруднява движението по Е-79 край Монтана
Чете се за: 00:32 мин.
Катастрофа между Разлог и Белица, движението е затруднено Катастрофа между Разлог и Белица, движението е затруднено
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса "Лукойл"
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса...
Чете се за: 17:02 мин.
У нас
БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на парламента (ОБЗОР) БСП даде зелена светлина за ротационното председателство на парламента (ОБЗОР)
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
155 хиляди декара гори унищожени от пожари у нас през годината 155 хиляди декара гори унищожени от пожари у нас през годината
Чете се за: 03:27 мин.
Регионални
Разследването по кражбата на века в Лувъра: Над 100 следователи анализират повече от 150 ДНК проби Разследването по кражбата на века в Лувъра: Над 100 следователи анализират повече от 150 ДНК проби
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
Чете се за: 02:57 мин.
По света
„Болката няма край, но търсим справедливост“: Процесът...
Чете се за: 01:50 мин.
Балкани
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Финалът на "Опералия": В България тази вечер ще се родят...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ