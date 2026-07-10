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19 баскетболистки започват подготовка за предизвикателството Дивизия А

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Спорт
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Тимът ни ще се изправи срещу шампиона Испания в предварителната си група на Евробаскет 2026, както и срещу отборите на Чехия и Полша

момичета започват подготовка предизвикателството дивизия
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Единственият ни отбор в Дивизия А това лято - момичетата от България U16 стартират подготовка в Белоградчик.

Отборът стигна до промоция в Дивизия А под ръководството на Лилия Георгиева и помощника ѝ Димитрис Пападопулос, след като завършиха втори в Дивизия Б миналото лято в Истанбул. Сега щафетата начело на тима поема самият Пападопулос.

Тимът ни ще се изправи срещу шампиона Испания в предварителната си група на Евробаскет 2026 в Дивизия А за момичета до 16 г. Единственият ни тим в женско направление, който ще играе в елита на Европа, ще срещне в група "С" още съставите на Полша и Чехия.

Именно в Питещи миналата година Испания спечели титлата в тази възраст, побеждавайки на финала Словения с 62:47 — реванш срещу нейния предишен успех, което прави "Ла Роха" фаворит и тази година.

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