19-годишен опита да ограби игрална зала в Бургас

Млад мъж опита да обера игрална зала в бургаския ж.к “Меден рудник”. Случаят е от от раните часове на вчерашния ден.



Докато 47-годишна жена, работеща като крупието, почиствала игралните автомати, към нея се приближил непознат младеж, който я заплашил с нож и поискал оборота.

Жената напуснала игралната зала и започнала да вика за помощ, а нападателят избягал.

Впоследствие е установен и задържан.

Оказал се 19- годишен бургазлия.

По случая в Четвърто Районно управление – Бургас е образувано бързо производство.