2 април: Предизборните битки в ефира на БНТ

Предизборната кампания за изборите за народни представители на 19 април 2026 г. ще бъде отразявана от БНТ в рамките на редовни предавания и специално предназначени за това форми, описани подборно в Споразумението, което обществената телевизия подписа с упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите.

"Денят започва":

Илина Мутафчиева, кандидат за депутат от КП "Продължаваме Промяната - Демократична България"

Красимир Манов, кандидат за депутат от ПП МЕЧ

Тодор Ангелов, кандидат за депутат от ПП "Нация"

"Още от деня":

Кирил Веселински, кандидат за депутат от ПП "Морал единство чест"

Атанас Атанасов, кандидат за депутат от КП "Продължаваме Промяната - Демократична България"

Още:

Подписка под надслов "Не на войната" организира коалиция "БСП - Обединена левица" срещу споразумението между България и Украйна, подписано от служебния министър-председател

Лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев се срещна със симпатизанти в област Кърджали