Нобелът за мир отива при политическа активистка от...
Чете се за: 01:20 мин.

20-0 за Арина Сабаленка в Ухан

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Световната №1 е на прага на четвърта титла в турнира.

арина сабаленка аманда анисимова open финал
Снимка: БГНЕС
Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка се класира за полуфиналите на турнира в Ухан, Китай (WTA 1000), след като победи Елена Рибакина с 6:3, 6:3. Тенисистката от Беларус пречупи съпротивата на казахстанката за около час и 25 минути игра.

Сабаленка, която е действаща трикратна шампионка в надпреварата и е в серия от 20 последователни успеха в Ухан, имаше нужда от един пробив в първия сет. Във втората част тя поведе с 4:1 гейма, преди Рибакина да върне един от двата брейка. Нов пробив на сметката на Сабаленка обаче сложи точка на спора.

Беларускинята завърши с 2 аса и 5 двойни грешки, но това не се оказа фатално. Тя спечели 79% от точките на първи сервис и спаси две от трите възможности за пробив пред Рибакина.

„Имаме богата история на двубоите една срещу друга. Винаги се получават големи битки, тя знае как да ме изтласка до границите на възможностите ми“, коментира Сабаленка в интервюто на корта.

В спор за място на финала Сабаленка ще играе с Джесика Пегула. Американката обърна Катерина Синякова от Чехия за крайното 2:6, 6:0, 6:3.

#тенис турнир в Ухан 2025 #Арина Сабаленка

