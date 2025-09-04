БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Емилия Запартова
По света
2200 души достигна броят на жертвите на земетресението в Афганистан
Жертвите на катастрофалното земетресение в Афганистан от неделя срещу понеделник вече са над 2200 души. Данните са на талибанското правителство.

Първото земетресение с магнитуд 6 и на дълбочина от 10 км под земната повърхност – едно от най-смъртоносните в Афганистан през последните години – причини големи щети и разрушения в провинциите Кунар и Нагархар около полунощ в неделя.

Втори трус с магнитуд 5,5 вчера вечерта причини паника и прекъсна спасителните операции, след като в резултат на земетресението от планините се свлякоха скални маси, които блокираха пътищата към селата в по-отдалечените райони.

