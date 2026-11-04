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25 състезатели ще представляват България на балканския шампионат по крос-кънтри в Койнаре

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Спорт
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Българите ще участват с пълни отбори във всички възрастови групи.

25 състезатели ще представляват България на балканския шампионат по крос-кънтри в Койнаре
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България ще бъде представена от 25 състезатели при домакинството си на балканския шампионат по крос-кънтри бягане в град Койнаре на 14 ноември, съобщиха от БФЛА.

Селекцията на "трикольорите" ще участва с пълни отбори във всичките шест възрастови групи - мъже, жени, младежи и девойки до 23 и юноши и девойки до 20 години.

В състава е включен и последният български балкански шампион по крос-кънтри при мъжете Иво Балабанов, който спечели титла преди три години отново на родна земя в Пирдоп, националната рекордьорка в бяганията на 10000 метра, полумаратон и маратон Милица Мирчева, националната шампионка на маратон и полумаратон тази година – Маринела Нинева, тазгодишната национална шампионка на крос-кънтри при жените, на 3000 метра в зала, на 1500 и на 5000 метра на открито, както и на 5 и 10 километра на шосе - Девора Аврамова, националната рекордьорка на 5000 метра при девойките до 18 години Зара Илиева, както и почти всички най-силни български атлети в бяганията на дълги разстояния.

Организатори на балканския шампионат по крос кънтри в Койнаре са Балканската атлетика и БФЛА със съдействието на община Червен бряг, кметство Койнаре и Министерството на младежта и спорта.

Състав на България за Балканиадата по крос-кънтри бягане в Койнаре 2026:

Мъже – 10 000 м: Иво Балабанов, Николай Кауфман, Стоян Владков, Тенчо Жеков

Жени – 8000 м: Девора Аврамова, Билсерин Сюлейман, Маринела Нинева, Милица Мирчева (уайлд кард), Наталия Кременска (индивидуално участие)

Младежи до 23 години – 8000 м: Радослав Илиев, Даниел Йовчев, Борис Светлиев, Петьо Иванов

Девойки до 23 години – 6000 м: Аника Атанасова, Светлозара Грозданова, Ралица Митева, Мария Ташева

Юноши до 20 години – 6000 м: Виктор Петков, Стилиан Александров, Панчо Панчев, Преслав Кушев

Девойки до 20 години - 4000 м: Зара Илиева, Мина Младенова, Алис Илиева, Жаклин Желева

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#Балкански шампионат по крос-кънтри в Койнаре #Милица Мирчева

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