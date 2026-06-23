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26 клуба ще участват в новата германска Лига до 21 години

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Проектът на Германската футболна лига стартира през сезон 2026/27 с участието на отбори от Бундеслигата и Втора Бундеслига, а основната цел е по-доброто развитие на младите таланти

26 клуба ще участват в новата германска Лига до 21 години
Снимка: БГНЕС

Германският футбол предприема нова стъпка в развитието на младите играчи, след като стана ясно, че 26 клуба ще участват в дебютното издание на новосъздадената Лига до 21 години през сезон 2026/27.

Надпреварата, която ще носи името „Bundesliga Talent Series“, е инициатива на Германската футболна лига (DFL) и бе създадена след продължителни дискусии в експертна комисия. В нея участие взеха ръководители на DFL и Германския футболен съюз, както и личности като световния шампион Сами Кедира и треньора Юрген Клоп.

От елита на германския футбол участие ще вземат Унион Берлин, Вердер Бремен, Борусия Дортмунд, Елверсберг, Айнтрахт Франкфурт, Хамбургер, РБ Лайпциг, Борусия Мьонхенгладбах, Байерн Мюнхен, Падерборн и Шалке 04.

Към тях се присъединяват още 15 клуба от Втора Бундеслига, сред които Херта Берлин, Арминия Билефелд, Бохум, Айнтрахт Брауншвайг, Енерги Котбус, Дармщат, Динамо Дрезден, Гройтер Фюрт, Хановер 96, Хайденхайм, Холщайн Кил, Магдебург, Нюрнберг, Санкт Паули и Волфсбург.

Първоначално от DFL са се надявали поне 15 или 16 клуба да се включат в проекта заради кратките срокове за организация, което прави настоящия интерес значителен успех за организаторите.

Новата лига ще стартира през септември и ще се провежда по модел, подобен на този на новата Шампионска лига. Първата фаза ще бъде разделена на два полусезона – от септември до декември и от февруари до април. Най-добрите два отбора от всеки етап ще се класират за финален турнир, който ще определи шампиона.

Основната цел на проекта е да осигури повече игрово време на младите футболисти в преходния период между юношеския и професионалния футбол. Според ръководителите на германския футбол именно липсата на достатъчно възможности в този етап е сред причините за по-трудното налагане на талантите в мъжкия футбол през последните години.

В лигата ще участват предимно футболисти от възрастовите групи между 17 и 21 години, като клубовете ще могат да използват ограничен брой по-възрастни състезатели с цел възстановяване след контузии и подготовка за завръщане в първите отбори.

За да бъдат ограничени разходите в първия сезон, мачовете няма да се играят пред публика, а организаторите предвиждат възможност за провеждане на срещите и на неутрални терени. Единствено финалният турнир ще бъде отворен за фенове.

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#Германска футболна лига

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