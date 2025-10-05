27 нови папски гвардейци положиха клетва във Ватикана

Нови 27 гвардейци от папската швейцарска гвардия положиха клетва за вярност на церемония в Апостолическия дворец на Ватикана.

За първи път от 57 години насам, в церемонията взе лично участие настоящият папа Лъв XIV. Той призова младите гвардейци да бъдат пример чрез своите думи и дела, чрез честността, солидарността и взаимното уважение.

Папата благослови гвардейците, техните семейства и приятели. За последен път в такава церемония участва папа Павел VI през 1968 г. Папската швейцарска гвардия е най-старият все още действащ военен корпус в света.