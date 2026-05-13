270 състезатели ще вземат участие на Държавнто първенство по спортно ориентиране

Близо 270 състезатели от над 30 клуба ще вземат участие в Държавното първенство по спортно ориентиране, което ще се проведе в Перник. Това съобщи за БТА секретарят на състезанието за града домакин Деян Тасев.

Той допълни, че надпреварата е за възрастовата група 20–21 години и ще включва едни от най-тежките маршрути в три отделни дисциплини. На 15 май (петък) ще се проведе щафетата. Стартът и финалът ще бъдат на централния площад „Кракра Пернишки“, като Тасев определи това като най-атрактивната част от състезанието.

На следващия ден състезанията по спортно ориентиране ще се изместят в с. Кладница и ще преминат изцяло в горска местност. В последния ден – неделя (17 май), състезателите отново ще бъдат ситуирани в центъра на Перник, уточни секретарят.

Държавно първенство по ориентиране е провеждано в Перник и преди – през 2016 г. градът е бил домакин на състезание съвместно с международен турнир. Тази година Перник и клуб „Кракра Пернишки“ са избрани от Българската федерация по ориентиране за домакини на дисциплините от държавния календар през май.