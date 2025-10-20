БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

280 000 евро за ... пясък? Европрокуратурата разследва предполагаема измама с мидена ферма край нос Емине

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Запази

Подводните видеозаписи не са показали никакви следи от инфраструктура, свързана с ферма за миди, като на морското дъно е имало само пясък

280 000 евро за ... пясък? Европрокуратурата разследва предполагаема измама с мидена ферма край нос Емине
Слушай новината

Подводни търсения, разпоредени от Европейската прокуратура в София, наскоро показаха, че финансирана от ЕС ферма за миди в Черно море може да е просто пясък. Става дума за проект за иновативна ферма за отглеждане на черни миди, финансирана по програмата за морско дело и рибарство и разположена в Черно море, югоизточно от нос Емине в община Несебър.

Проектът е одобрен през юли 2020 г. по споразумение за безвъзмездна помощ с краен срок за изпълнение септември 2021 г. Фермата е трябвало да започне да функционира през юли същата година. Експерт от Института по океанология във Варна беше посочен като автор на технологичния проект, но разследването показа, че той нито го е подготвил, нито го е подписал.

След искане за окончателно плащане, проверка на място, проведена през август 2021 г. от Държавния фонд "Земеделие", установи несъответствия между декларираното и действителното изпълнение на проекта. Инспекторите установиха само четири шамандури, маркиращи мястото, а подводните съоръжения не са могли да бъдат проверени поради липсата на оборудване.

По искане на Eвропрокуратурата, на 1 октомври т.г. следователи и водолази от Главната дирекция "Гранична полиция" – Бургас са провели инспекция на морското дъно на площ от 240 000 квадратни метра с помощта на подводни и въздушни дронове. В резултат са открити три повърхностни буя на определените координати, а един е липсвал. Те дори не са били свързани помежду си. Подводните видеозаписи не са показали никакви следи от инфраструктура, свързана с ферма за миди, като на морското дъно е имало само пясък.

За изпълнението на проекта бенефициентът е получил сумата от над 280 хиляди евро, от които над 210 хиляди от Европейския фонд за морско дело и рибарство, а останалата част от националния бюджет.

Разследването продължава с подкрепата на Главната дирекция "Национална полиция".

#нос Емине #ферма за миди #Европрокуратурата #пясък #измама

Последвайте ни

ТОП 24

Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
1
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
2
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
3
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
4
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
5
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
6
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли...

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
2
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Криминално

Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници
Чете се за: 02:30 мин.
Наръгаха 36-годишен мъж в Сунгурларе след скандал Наръгаха 36-годишен мъж в Сунгурларе след скандал
Чете се за: 00:45 мин.
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
14943
Чете се за: 00:50 мин.
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
Чете се за: 03:05 мин.
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
Европрокуратурата разследва две дирекции в Общината в Пловдив
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници Трагедия в мол: Задържаните за смъртта на 15-годишното момче са негови връстници
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско Санкции за инструктора и за изпитващия на загиналото момче, шофирало при катастрофата в Бургаско
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Кризата с боклука в София: Общинска фирма е ангажирана да извозва...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на местните избори в...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
След "кражбата на века": Лувърът остава затворен
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нов протест за запазване на Боянското блато
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ