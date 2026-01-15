3/3 за волейболните националки до 18 г. на европейската квалификация в София

Българският национален отбор по волейбол за девойки до 18 години финишира на висота първата фаза на европейската квалификация в София. Момичетата на Атанас Петров отказаха Гърция с 3:1 (25:18, 18:25, 25:14, 25:22) в последния мач от групова, който се изигра в зала „Христо Ботев“.

Българките продължават без загуба и са с пълен актив от три победи, както и с 9 точки. Утре (16 януари) младите „лъвици“. ще излязат най-вероятно срещу отбора на Румъния, който заема втората позиция в класирането в група В, но преди изиграването на последната среща.

Вторият в нашата група Черна гора ще срещне Турция - лидер в група В. Полуфиналите са съответно от 17:30 и 20:00 ч.

Българските волейболистки тръгнаха силно в срещата (5:1), след което диктуваха изцяло положението. Така те поведоха без проблем в мача.

Ролите се размениха във втората част и южните ни съседки бяха напълно доминиращи, като изравниха резултата.

Третият гейм тръгна равностойно, след осмата точка обаче нашите момичета взеха превес. Постепенно те набраха инерция и до края не изпуснаха инициативата. Момичетата на Атанас Петров превъзхождаха съперника на всички елементи и си върнаха водачеството в срещата.

Решителната четвърта част започна идентично, но след средата (15:11) последваха леки колебания, поради които резултатът бе изравнен. Младите "лъвици" отново увеличиха преднината си, но в ключовите моменти (19:15) съперникът успя да стопи разликата (19:19). Играта продължи точка за точка, но в самия край нашите наложиха волята си.