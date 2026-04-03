3 април: Предизборните битки в ефира на БНТ

Предизборната кампания за изборите за народни представители на 19 април 2026 г. ще бъде отразявана от БНТ в рамките на редовни предавания и специално предназначени за това форми, описани подборно в Споразумението, което обществената телевизия подписа с упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите.

"Денят започва":

Николай Попов, кандидат за депутат от КП "Сияние"

Христо Дунчев, кандидат за депутат от ПП "Партия на Зелените"

Деница Сачева, кандидат за депутат от КП ГЕРБ-СДС

"Още от деня":

Донка Михайлова, зам.-председател на БСП, част от КП "БСП - Обединена левица"

Петър Клисаров, кандидат за депутат от ПП "Пряка демокрация"

Още:

Водачът на листата на "БСП - Обединена левица" във Варна д-р Десислав Тасков се срещна със симпатизанти

Лидерът на коалиция "Прогресивна България" Румен Радев се срещна със симпатизанти в Златоград и в Смолян

"Панорама":

Предизборен дебат с участието на Станислав Балабанов от ПП "Има такъв народ", Радостин Василев от ПП МЕЧ и Йордан Иванов от КП ПП-ДБ