30 шампиони ще защитават титлите си на световното първенство по борба в Самоков

Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
Стартът на схватките е в неделя от 10 ч в „Арена Самоков“. Входът за зрителите е свободен.

Снимка: БТА
30 световни шампиони от миналия сезон ще бранят титлите си на световното първенство до 20 г. в Самоков (17-24 август). От тях 13 ще се борят и на шампионата на планетата за мъже в Загреб през септември. В 8-дневната надпревара в Самоков ще стартират 650 борци - 233 в свободния стил, 231 в класическия, 186 при девойките.

В свободния стил тимът на САЩ е големят фаворит за отборния трофей, след като миналия сезон спечели 9 медала в 10-те теглови категории. Сега младите американци ще се опитат за защитят трофея си, като в състава са включени и 4-има миналогодишни медалисти - Маркъс Блейз (61 кг), Пи Джей Дюк (70 кг), Ладрион Локет (74 кг) и Джъстин Радемахер (97 кг). Но и са мотивирани от отборната титла, спечелена миналия месец на световното до 17 г.

Основният претендент на САЩ за трофея ще бъде Иран, който стана отборен шампион през 2023-а.

Другите големи фаворити са Грузия, Азербайджан, Индия, както и представителите на Русия, които се състезават под флага на Международната федерация (UWW), много от тях са и континентални шампиони.

В състава на Грузия е европейският шампион до 20 г. Константин Петриашвили (97 кг), по-малкият брат на олимпийския шампион Гено Петриашвили. Младият талант ще се опита да прибави още една световна титла в колекцията си, след тази от първенството при кадетите през миналия сезон. И да повтори успеха на брат си, който ликува на световния връх за същата възраст на първенството в София през 2013-а.

В класическия стил големият фаворит е тимът на Иран, който в последните 5 години спечели отборната титла на световните първенства до 20 г. Но със стилни състави пристигат още отборите на Азербайджан, Грузия, Турция, Украйна, Русия.

При девойките седем миналогодишни шампионки ще стартират и на световното за жени през септември - японките Сакура Ониши и Совака Учида, близначките Джанг, Ю и Джин от Китай, Кристел Родригес (САЩ), Ирина Бондар (Украйна) и Дьоти Бервал (Индия).

В състава на Япония са още три шампионки - Аяно Моро, №1 в света до 20 г. от 2022-а и Ринка Огава, №1 до 17 от 2023-а, както и Рей Хошино, също №1 от 2023-а.

Азерките пък идват Хиунай Хурбанова, която пък е непобедена тази година, спечели европейските първенства до 20 г. и до 23 г., стана и първа на откритото първенство на Загреб.|

България ще бъде представена от 23 състезатели.

В събота ще бъде теглен жребият за свободния стил при юношите. Стартът на схватките е в неделя от 10 ч в „Арена Самоков“. Входът за зрителите е свободен.

България ще бъде представена от 23-а състезатели на световния шампионат по борба за младежи и девойки в Самоков
