ИЗВЕСТИЯ

Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен...
30 точки на Алекс Николов не стигнаха на Лубе срещу Падуа на Борис Начев

Спорт
Загубата беше втора поредна и общо трета за тима на волейболната ни звезда.

алекс николов горд съм моя отбор придобиваме все повече увереност
Волейболната звезда Александър Николов и неговият клубен тим Кучине Лубе Чивитанова отстъпиха при гостуването си на Падуа с 2:3 (22:25, 25:20, 25:23, 23:25, 17:19) в среща от седмия кръг на италианската Суперлига при мъжете. Световният вицешампион с националния отбор на България изигра силен мач и реализира 30 точки.

Загубата беше втора поредна и общо трета за Лубе от началото на сезона, а отборът заема трето място във временното класиране. Падуа, чийто екип носи друг българин - Борис Начев, продължава с актив от три успеха от седем изиграни мача.

Двубоят беше изключително оспорван, като след успешния първи гейм за домакините, Николов и съотборниците му обърнаха до 2:1 в своя полза. В четвъртия гейм те изоставаха със 17:24 преди да направят серия от 6 безответни точки и да намалят до 23:24, но волейболистите на Падуа спечелиха с 25:23 и последва тайбрек. В него равностойната игра продължи - Лубе водеше с 13:11 и впоследствие със 17:16, но домакините взеха следващите три точки и ликуваха.

За Кучине Лубе Чивитанова предстои домакинство срещу Кунео на 30 ноември.

