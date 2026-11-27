33-годишен лекар е задържан в Кърджали при полицейска операция за фалшиви епикризи за ТЕЛК.

Акцията е проведена в Държавната психиатрична болница. До момента Икономическата полиция е събрала факти за 37 пациенти. Те са настанявани в психиатрията само по документи, без реално да бъдат лекувани.

Според разследващите дейността е преминавала през двама лекари, един от които е задържаният. Той е бивш служител на здравното заведение и е оформял цялата документация – от прием и изписване на пациентите до епикризи и становища. Любопитното е, че медикът не е имал право на това. При акцията са иззети документи и са разпитани медицински лица и пациенти, участници в схемата.

От полицията съобщават и за втора група пациенти, кандидати за ТЕЛК – те са с криминални прояви и вероятно целта е избягване на наказателно преследване. Регионът на Кърджали е сред областите с най-висок ръст на издадени ТЕЛК-ови решения.