33 стотни делят върха: Германия и Грузия в ледена битка за златото в Прага

Прага ще бъде сцена на изключително оспорвана развръзка при спортните двойки на световното първенство по фигурно пързаляне. Само 0,33 точки разделят лидерите след кратката програма, а битката за титлата остава напълно отворена преди волната програма.

Сребърните медалисти от миналогодишния шампионат Минерва Фабиен Хазе и Никита Володин от Германия поведоха с 79.78 точки след почти безгрешно изпълнение, доближавайки се до личния си рекорд.

Плътно зад тях са олимпийските вицешампиони от Милано-Кортина 2026 Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Грузинският дует впечатли с изпълнението си на „Болеро“ и подобри личното си постижение, събирайки 79.45 точки. Те започнаха програмата с чист паралелен троен салхов и силен изхвърлен флип, затвърждавайки амбициите си за исторически успех.

На трета позиция се нареждат канадците Лиа Перейра и Трент Мишо със 75.52 точки. Националните шампиони на Канада надградиха представянето си от Олимпийските игри и остават в битката за медалите.

Четвърти са Мария Павлова и Алексей Святченко от Унгария с 69.92 точки, след като грешка при приземяването от изхвърлен луц повлия на оценката им. Топ 5 допълват японците Нагаока Юна и Моригучи Сумитада с 69.55 точки.

Очакванията са волната програма да предложи драматичен финал, в който всяка грешка може да се окаже решаваща в борбата за световната титла.