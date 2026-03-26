33 стотни делят върха: Германия и Грузия в ледена битка за златото в Прага

Кратката програма на световното първенство по фигурно пързаляне обеща зрелищен финал при спортните двойки
Прага ще бъде сцена на изключително оспорвана развръзка при спортните двойки на световното първенство по фигурно пързаляне. Само 0,33 точки разделят лидерите след кратката програма, а битката за титлата остава напълно отворена преди волната програма.
Сребърните медалисти от миналогодишния шампионат Минерва Фабиен Хазе и Никита Володин от Германия поведоха с 79.78 точки след почти безгрешно изпълнение, доближавайки се до личния си рекорд.
Плътно зад тях са олимпийските вицешампиони от Милано-Кортина 2026 Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Грузинският дует впечатли с изпълнението си на „Болеро“ и подобри личното си постижение, събирайки 79.45 точки. Те започнаха програмата с чист паралелен троен салхов и силен изхвърлен флип, затвърждавайки амбициите си за исторически успех.
На трета позиция се нареждат канадците Лиа Перейра и Трент Мишо със 75.52 точки. Националните шампиони на Канада надградиха представянето си от Олимпийските игри и остават в битката за медалите.
Четвърти са Мария Павлова и Алексей Святченко от Унгария с 69.92 точки, след като грешка при приземяването от изхвърлен луц повлия на оценката им. Топ 5 допълват японците Нагаока Юна и Моригучи Сумитада с 69.55 точки.
Очакванията са волната програма да предложи драматичен финал, в който всяка грешка може да се окаже решаваща в борбата за световната титла.