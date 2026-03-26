БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

33 стотни делят върха: Германия и Грузия в ледена битка за златото в Прага

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Кратката програма на световното първенство по фигурно пързаляне обеща зрелищен финал при спортните двойки

Слушай новината

Прага ще бъде сцена на изключително оспорвана развръзка при спортните двойки на световното първенство по фигурно пързаляне. Само 0,33 точки разделят лидерите след кратката програма, а битката за титлата остава напълно отворена преди волната програма.

Сребърните медалисти от миналогодишния шампионат Минерва Фабиен Хазе и Никита Володин от Германия поведоха с 79.78 точки след почти безгрешно изпълнение, доближавайки се до личния си рекорд.

Плътно зад тях са олимпийските вицешампиони от Милано-Кортина 2026 Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Грузинският дует впечатли с изпълнението си на „Болеро“ и подобри личното си постижение, събирайки 79.45 точки. Те започнаха програмата с чист паралелен троен салхов и силен изхвърлен флип, затвърждавайки амбициите си за исторически успех.

На трета позиция се нареждат канадците Лиа Перейра и Трент Мишо със 75.52 точки. Националните шампиони на Канада надградиха представянето си от Олимпийските игри и остават в битката за медалите.

Четвърти са Мария Павлова и Алексей Святченко от Унгария с 69.92 точки, след като грешка при приземяването от изхвърлен луц повлия на оценката им. Топ 5 допълват японците Нагаока Юна и Моригучи Сумитада с 69.55 точки.

Очакванията са волната програма да предложи драматичен финал, в който всяка грешка може да се окаже решаваща в борбата за световната титла.

#световно първенство по фигурно пързаляне в Прага 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Земетресение с магнитуд 5 е регистрирано в Егейско море
1
Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
2
Белият дом за 15-точковия мирен план: Преговорите с Техеран продължават
3
Войната в Близкия изток: Предложение и контрапредложение за мир
4
Разбиха фабрика за фалшиви лекарства в София
5
Атле Ли Макграт спечели малкия кристален глобус в слалома
6
Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
1
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
5
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
6
Чете се за: 01:10 мин.
Чете се за: 02:07 мин.
Чете се за: 01:32 мин.
Чете се за: 00:42 мин.
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ