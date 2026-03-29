Френският дует Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон с първа световна титла като тандем

Олимпийските шампиони Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон спечелиха златните медали при танцовите двойки на Световното първенство по фигурно пързаляне в Прага.

Френският дует стигна до титлата с впечатляващо изпълнение във волната програма, за което получи 138.07 точки и събра общ сбор от 230.81. Това е първа световна титла за тях като тандем, въпреки че започнаха съвместна работа едва през март 2025 година.

На второ място се класираха Пайпър Гилес и Пол Поарие (Канада) с 211.52 точки, а бронзовите отличия останаха за Емилеа Зингас и Вадим Колесник (САЩ) с 209.20.

С този успех Фурние Бодри и Сизерон оформиха изключителен сезон, в който спечелиха европейската, олимпийската и световната титла. За Сизерон това е шесто злато от шампионати на планетата, след като преди това има четири с бившата си партньорка Габриела Пападакис.

Французите бяха близо и до подобряване на световния рекорд във волната програма (138.41 точки), който се държи от Мадисън Чок и Евън Бейтс, като не им достигнаха едва 0.34 точки.

Сребърните медалисти Гилес и Поарие пък записаха трето поредно второ място на световно първенство, затвърждавайки постоянството си на най-високо ниво.

Бронзът за Зингас и Колесник е впечатляващ успех в дебютното им участие на шампионат на планетата и продължава серията от медали за САЩ в дисциплината.





