Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон поведоха след ритмичния танц при танцовите двойки на световното първенство по фигурно пързаляне в Прага

Французите Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон са на крачка от първа световна титла, след като поведоха след ритмичния танц при танцовите двойки на световното първенство по фигурно пързаляне в чешката столица Прага, приключвайки изключително силния си дебютен сезон.

Фурние Бодри и Сизерон, единствените олимпийски шампиони, състезаващи се в Прага в четирите дисциплини, постигнаха най-добрия резултат за сезона от 92.74 точки за своето изпълнение на песента на Мадона „Vogue“.

Олимпийските бронзови медалисти Пайпър Гилес и Пол Поарие (Канада) са втори с 86.45 преди съботната волна програма, докато британците Лайла Фиър и Люис Гибсън са трети с 85.09.

Сребърните медалисти от Олимпийските игри в Милано и трикратни световни шампиони Мадисън Чок и Евън Бейтс (САЩ) не участват в шампионата.

Шампионката при жените ще стане известна по-късно тази вечер, когато е волната програма. С пети стартов номер на леда ще излезе представителката на България Александра Фейгин.