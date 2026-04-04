4 април: Предизборните битки в ефира на БНТ

Предизборната кампания за изборите за народни представители на 19 април 2026 г. ще бъде отразявана от БНТ в рамките на редовни предавания и специално предназначени за това форми, описани подборно в Споразумението, което обществената телевизия подписа с упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите.

"Денят започва с Георги Любенов":

Антон Кутев, кандидат за депутат от ПП "Прогресивна България"

Корнелия Нинова, кандидат за депутат от ПП "Непокорна България"

Радостин Василев, кандидат за депутат от ПП "МЕЧ"

"Говори сега":

Владимир Маринов, кандидат за депутат от КП "БСП - Обединена левица"

Иван Шишков, кандидат за депутат от ПП "Прогресивна България"

Костадин Костадинов, кандидат за депутат от ПП "Възраждане"

