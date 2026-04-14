40 години от ядрената авария в Чернобил – мащабно изложение беше открито в Германия

Мащабно мултимедийно изложение под наслов "Чернобилската катастрофа: 40 години тук и все още много актуална" беше открито в Германия. Ядрената авария стана на 26 април 1986 г. Изложбата ще бъде до 27 април в църквата "Свети Николай" в Потсдам.

Проектът "Ядрен белег: минало, настояще, бъдеще", който обединява украински и международни творци, има за цел да напомни на света за крехкостта на ядрената безопасност в контекста на съвременната война.

Уредникът на изложбата Олга Ковалевска подчерта, че проектът говори на публиката чрез универсалния език на изкуството, обединявайки усилията на Украйна и целия свят. Организаторите подчертават, че днес темата за Чернобил вече не е просто история.