40 години от ядрената авария в Чернобил – мащабно изложение беше открито в Германия

Мащабно мултимедийно изложение под наслов "Чернобилската катастрофа: 40 години тук и все още много актуална" беше открито в Германия. Ядрената авария стана на 26 април 1986 г. Изложбата ще бъде до 27 април в църквата "Свети Николай" в Потсдам.

Проектът "Ядрен белег: минало, настояще, бъдеще", който обединява украински и международни творци, има за цел да напомни на света за крехкостта на ядрената безопасност в контекста на съвременната война.

Уредникът на изложбата Олга Ковалевска подчерта, че проектът говори на публиката чрез универсалния език на изкуството, обединявайки усилията на Украйна и целия свят. Организаторите подчертават, че днес темата за Чернобил вече не е просто история.

"Русия продължава да крие архиви за трагедията и, страхувайки се от историческата истина. Москва играе опасна игра, като завзема атомни електроцентрали, превръщайки ги в театър на бойни действия и инструмент за ядрен шантаж. Днес, 40 години след аварията, не само Украйна, но и целият свят е заложник на подобно поведение", подчертаха организаторите.

Последвайте ни

ТОП 24

АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
1
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
2
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на българската поп музика
3
Напусна ни Маргрет Николова - един от най-ярките гласове на...
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
4
Гледайте полуфиналните плейофи в НВЛ за жени по БНТ 3
САЩ ще блокират Ормузкия проток днес - решението доведе до скок на цените на петрола
5
САЩ ще блокират Ормузкия проток днес - решението доведе до скок на...
Два танкера, свързани с Иран, са преминали през Ормузкия проток преди готвената блокада от САЩ
6
Два танкера, свързани с Иран, са преминали през Ормузкия проток...

Най-четени

Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
1
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
Дъжд и сняг за Великден
3
Дъжд и сняг за Великден
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
4
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде домакин на виртуална международна среща
6
Усилия за отварянето на Ормузкия проток: Великобритания ще бъде...

Още от: Европа

Съпругата на испанския премиер - Бегоня Гомес е официално обвинена в корупция
Съпругата на испанския премиер - Бегоня Гомес е официално обвинена в корупция
Думите на Тръмп за папа Лъв XIV са неприемливи, заяви Джорджа Мелони Думите на Тръмп за папа Лъв XIV са неприемливи, заяви Джорджа Мелони
Чете се за: 00:47 мин.
Политическо земетресение в Унгария: Внушителна победа за опозиционния лидер Петер Мадяр Политическо земетресение в Унгария: Внушителна победа за опозиционния лидер Петер Мадяр
Чете се за: 05:10 мин.
След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен пик спрямо еврото След поражението на Орбан: Унгарският форинт поскъпна до 4-годишен пик спрямо еврото
Чете се за: 01:22 мин.
Премиерът Гюров: Поздравих Петер Мадяр за изборния резултат Премиерът Гюров: Поздравих Петер Мадяр за изборния резултат
Чете се за: 02:02 мин.
Русия разкритикува заканата на Тръмп да блокира Ормузкия проток Русия разкритикува заканата на Тръмп да блокира Ормузкия проток
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение на цените на медицинските дейности с 25%
Здравният министър: Заставаме зад исканията за увеличение на цените...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден 14-годишно дете е в кома след тежка катастрофа край Айтос на Великден
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Седем месеца по-късно: След като дете пострада от токов удар на детска площадка във Варна – виновни няма Седем месеца по-късно: След като дете пострада от токов удар на детска площадка във Варна – виновни няма
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран След срещата в Исламабад: САЩ все още са склонни да преговарят с Иран
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Разяснителна кампания в ЦИК за ученици, които ще гласуват за първи...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
КНСБ представя данните за цените на стоките от малката...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Светли вторник е! Отдаваме почит към Богородица
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Слънчево време ни очаква в третия ден на Великден
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
