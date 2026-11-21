Българските състезатели завършиха в топ 50 на 500 и на 1500 метра на Световната купа по шорттрек в Сеул (Република Корея).

На 1500 метра Максим Максимов е 40-и в крайното подреждане, Иван Дончев - 45-и, а Асен Гюров -47-и. На четвъртфиналните репешажи Максимов финишира четвърти в първа серия с 2:29.104 минути, следван от Дончев с 2:32.607, а Гюров остана пети в трета серия с 2:30.123.

На 500 метра Иван Дончев е 46-и, Асен Гюров - 48-и, Максим Максимов - 49-и. Дончев премина репешажните серии с първо време 41.784 секунди, след като беше най-бърз в първа серия. На четвъртфиналите той се класира пети в първа серия с 47.839.

Гюров също премина първите репешажи след второ място в трета серия с 41.742, а Максимов остана след него с 41.870. В следващите серии Гюров получи наказание.

Шампион в спринта стана Теун Бур (Нидерландия) с 40.247 секунди, а на 1500 метра първи е Дон Мин Шин (Република Корея) с 2:19.983 минути.

Световната купа в Сеул завършва в неделя с репешажите на 1000 метра.