482 000 българи с диабет, още 360 000 не подозират за болестта

482 000 са диабетиците в България. Други близо 360 000 души страдат от болестта без да подозират. Данните на еднокринолога професор Анна-Мария Борисова са за миналата година. Последният скрининг показва, че всеки пети българин е с преддиабет. А 1.5% от хората между 20 и 29 години развиват диабет.

Стрес, нездравословно хранене, малко сън и липса на физическа активност водят до затлъстяване, а то причинява инсулинова резистентност и диабет.

По данни от миналата година около 65% от българите са с наднормено тегло. 10% от хората между 20 и 44 години развиват преддиабет, но не подозират, че са с висока кръвна захар, защото не се изследват, твърдят специалистите.