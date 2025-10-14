БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

482 000 българи с диабет, още 360 000 не подозират за болестта

Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Всеки пети българин е с преддиабет – предупреждава проф. Анна-Мария Борисова

безплатни прегледи диабет вма четвъртък
482 000 са диабетиците в България. Други близо 360 000 души страдат от болестта без да подозират. Данните на еднокринолога професор Анна-Мария Борисова са за миналата година. Последният скрининг показва, че всеки пети българин е с преддиабет. А 1.5% от хората между 20 и 29 години развиват диабет.

Стрес, нездравословно хранене, малко сън и липса на физическа активност водят до затлъстяване, а то причинява инсулинова резистентност и диабет.

По данни от миналата година около 65% от българите са с наднормено тегло. 10% от хората между 20 и 44 години развиват преддиабет, но не подозират, че са с висока кръвна захар, защото не се изследват, твърдят специалистите.

Проф. Анна-Мария Борисова - ендокринолог: "Отидете днес да си изследвате кръвната захар, за да започнете от утре съответен режим да не развиете диабет. Това е моят призив. И трябва да се възпитава в семейството нормално хранене, което да се възпита у децата. Тъй като всички споделяме, че българските деца са много дебели. Да съумеем да изхвърлим от ежедневието си храни, които съдържат индустриална захар, храни, които съдържат животискни мазнини. Да ограничим донякъде тестените храни. Всичко останало е разрешено в разумни количества. Плюс физическо натоварване, което на теб ти е периодично и знаеш, че ще повториш, за да разходваш енергия."

#Ана-Мария Борисова #ендокринолог #превенция #диабет

Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши

Хората стават все по-стресирани и тревожни, сочи глобален доклад
Хората стават все по-стресирани и тревожни, сочи глобален доклад
Въздушната линейка превози мъж с аневризма на гръдната аорта от Смолян до София
Чете се за: 00:22 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
Изследователи в ролята на астронавти ще симулират на Земята мисии до Марс и Луната
Чете се за: 01:45 мин.
Кипър - островът на котките, има проблем с ...котките (СНИМКИ)
Чете се за: 01:30 мин.
СЗО: Антибиотичната резистентност нараства бързо в световен мащаб
Чете се за: 01:50 мин.

Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село Николово остават в сила
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Фалстарт на делото за погрома над сградата на Европейската комисия в София
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Парите за здраве: Няма да се вдигат осигуровките и таксата при...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Почина и един от вокалистите на групата ДНК след пожара в Кочани
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Израелски военни са открили огън в северната част на Газа
Чете се за: 01:40 мин.
По света
