50 кг марихуана в соларни панели на стойност близо 1 милион лева откриха митничари (СНИМКИ И ВИДЕО)

Митническите служители от отдел "Борба с наркотрафика" към ТД Митница Варна откриха близо 50 кг марихуана в соларни панели, превозени с морски контейнер.

Контейнерът e пристигнал на Митнически пункт Варна Запад от пристанище Монреал в Канада и е съдържал групажни стоки с различни получатели.

След извършен анализ на риска, митническите служители от отдел "Борба с наркотрафика" селектират контейнера за щателна митническа проверка.

В хода на контролните действия при една от декларираните стоки - 18 употребявани соларни панели, инспекторите откриват, че 12 от панелите са слепени по двойки и в кухините между тях са укрити пакети със суха зелена тревиста маса.

При извършения полеви наркотест веществото в пакетите реагира на марихуана. Установени са общо 105 вакуумирани пакета, съдържащи 49,271 кг нетно тегло марихуана.

снимки: Агенция "Митници"

По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Варна.Стойността на задържаната марихуана възлиза на 985 000 лева (503 622,5 евро) по цени на съдопроизводството.

Престъплението е квалифицирано по чл. 242, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Разследването по случая продължава.