52-годишен мъж с амфетамин и 600 пликчета за дози е задържан в Лом

Полицията в Лом задържа криминално проявен с голямо количество амфетамин. 52-годишният мъж е задържан вчера по време на специализирана полицейска операция.

При проверка на самоличността на мъжа е установено, че към момента той е с мярка за неотклонение „парична гаранция“ по висящо досъдебно производство за разпространение на наркотици от март тази година.

След извършен обиск в чантата на спрения за проверка шофьор са открити 24 полиетиленови пликчета тип „спейсбек“. Те съдържали суха зелена листна маса с общо тегло 24,72 грама, която при направения полеви тест е реагирала на амфетамин.

При претърсване в дома на задържания в Лом полицаите са открили и иззели още 600 празни пликчета, подготвени за разфасоване на дози.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано ново досъдебно производство.