БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Към 20.00 ч. Само 3% разлика между Йотова-Вълчев и...
Чете се за: 00:45 мин.
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова...
Чете се за: 00:45 мин.
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%,...
Чете се за: 01:25 мин.
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК...
Чете се за: 02:02 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ * * * Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат екзитполове на "Мяра" и "Алфа Рисърч" * * * БНТ със специална програма за президентските избори до края на вечерта

6200 долара глоба за всеки, който участва в протести, обяви албанският премиер Еди Рама

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Запази
6200 долара глоба всеки участва протести обяви албанският премиер еди рама
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Поредни протести в Албания, часове след като премиерът Еди Рама обяви нови мерки за прекратяване на серията от антиправителствени демонстрации.

Недоволните се събраха пред Министерството на образованието и впоследствие отидоха до сградата на премиера. Там те подпалиха столове, поставени пред фасадата като символична покана за диалог с правителството.

По-рано през днешния ден Еди Рама обяви глоби в размер на равностойността на около 6200 долара за всеки, който участва в протести, прераснали в насилие, независимо дали конкретното лице извършва вандалски действия. Вълната от протести в Албания започна още през лятото срещу проект за луксозен крайбрежен комплекс, подкрепян от Джаред Къшнър - зет на американския президент Доналд Тръмп. От дни като цяло мирните демонстрации прераснаха в бунт за оставка на премиера Рама. Недоволните обвиняват правителството в корупция, гневът се подхранва и от липса на работни места и ниски образователни стандарти.

Настоящите демонстрации и прояви на насилие са най-голямото предизвикателство пред управлението на премиера Еди Рама, който е на власт от 2013 г. и спечели четвърти мандат на поста миналата година.

#6200 долара #глоба #Албания #протести

Последвайте ни

ТОП 24

ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин
1
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е...
Как се гласува с машина?
2
Как се гласува с машина?
Има ли проблеми преди вота в Бургаско?
3
Има ли проблеми преди вота в Бургаско?
Преди вота в Малорад: В селото гласуват едновременно за кмет и президент
4
Преди вота в Малорад: В селото гласуват едновременно за кмет и...
Специална програма на БНТ за президентските избори – от първите часове на гласуването до изборната нощ
5
Специална програма на БНТ за президентските избори – от...
ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.
6
ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм законосъобразно моите функции
6
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...

Още от: Балкани

Рекордно висока избирателна активност на парламентарните избори в Сърбия
Рекордно висока избирателна активност на парламентарните избори в Сърбия
Спокоен изборен ден в Северна Македония, до следобедните часове са гласували почти 300 български граждани Спокоен изборен ден в Северна Македония, до следобедните часове са гласували почти 300 български граждани
Чете се за: 00:45 мин.
Приключи изборния ден в Турция (ОБЗОР) Приключи изборния ден в Турция (ОБЗОР)
Чете се за: 02:32 мин.
Изселниците в Турция не отидоха до урните, рекордно нисък вот в южната ни съседка Изселниците в Турция не отидоха до урните, рекордно нисък вот в южната ни съседка
Чете се за: 03:42 мин.
Сърбия гласува за парламент, дълги опашки се извиха пред избирателните секции Сърбия гласува за парламент, дълги опашки се извиха пред избирателните секции
Чете се за: 02:35 мин.
Силно земетресение удари гръцкия остров Закинтос Силно земетресение удари гръцкия остров Закинтос
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Към 20.00 ч. Само 3% разлика между Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев, сочат данни на "Мяра" (ОБНОВЯВА СЕ)
Към 20.00 ч. Само 3% разлика между Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев,...
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч" ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
МВР: Изборите преминаха спокойно, 17 000 служители охраняваха изборните секции МВР: Изборите преминаха спокойно, 17 000 служители охраняваха изборните секции
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Изселниците в Турция не отидоха до урните, рекордно нисък вот в южната ни съседка Изселниците в Турция не отидоха до урните, рекордно нисък вот в южната ни съседка
Чете се за: 03:42 мин.
Балкани
НА ЖИВО: "Нощта на избора" - в очакване на резултатите от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
3D мапинг превръща сградата на БНТ в екран в изборната нощ
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Сърбия гласува за парламент, дълги опашки се извиха пред...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Мащабна инвестиция в строителството е една от водещите версии за...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ