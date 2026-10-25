6200 долара глоба за всеки, който участва в протести, обяви албанският премиер Еди Рама

Поредни протести в Албания, часове след като премиерът Еди Рама обяви нови мерки за прекратяване на серията от антиправителствени демонстрации.

Недоволните се събраха пред Министерството на образованието и впоследствие отидоха до сградата на премиера. Там те подпалиха столове, поставени пред фасадата като символична покана за диалог с правителството.

По-рано през днешния ден Еди Рама обяви глоби в размер на равностойността на около 6200 долара за всеки, който участва в протести, прераснали в насилие, независимо дали конкретното лице извършва вандалски действия. Вълната от протести в Албания започна още през лятото срещу проект за луксозен крайбрежен комплекс, подкрепян от Джаред Къшнър - зет на американския президент Доналд Тръмп. От дни като цяло мирните демонстрации прераснаха в бунт за оставка на премиера Рама. Недоволните обвиняват правителството в корупция, гневът се подхранва и от липса на работни места и ниски образователни стандарти.

Настоящите демонстрации и прояви на насилие са най-голямото предизвикателство пред управлението на премиера Еди Рама, който е на власт от 2013 г. и спечели четвърти мандат на поста миналата година.