66 702 мл течности за електронни цигари задържаха митнически служители от София при проверки през септември, съобщиха от Агенция "Митници".

Те са били без задължителния български бандерол или са пренасяни без необходимите документи.

Основното количество е задържано при проверка на пратка, предназначена за юридическо лице в България. Пратката е съдържала електронни цигари с различна вместимост и пълнители за тях.

За първите девет месеца на годината са задържани 422 460 мл течности за електронни цигари в нарушение на акцизното законодателство, като около половината от това количество е установено през юни.