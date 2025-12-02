75-годишен мъж стана жертва на схема с фалшив „изкуствен интелект“ и изгуби близо 40 000 лева

Мъж от Разград загуби близо 40 000 лева след интернет измама.

По първоначална информация 75-годишният мъж получил заблуждаващо съобщение по вайбър, да инсталира на телефона си няколко приложения за генериране на доходи чрез изкуствен интелект, за предоставяне на заблуждаваща информация за реализиране на печалба в графичен вид и нерегламентиран достъп до лични данни, включително пароли за интернет банкиране.

По този начин от личната му банкова сметка били изтеглени 38 000 лева като средствата били пренасочени към сметка в Португалия. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Разград. Работата по случая продължава.