75-сантиметрови мини магаренца са новите обитатели в бургаския зоопарк (СНИМКИ)

Зоопаркът е Бургас отново изненадва своите посетители с нещо наистина специално – двойка мини магаренца с височина едва 75 сантиметра. Те са толкова редки, че по света ги наричат "бижутата на животновъдството" - търсени от колекционери и ценители по цял свят.

Очарователната двойка – мъжко и женско, блестят с красиви окраски: Бяло с шоколадови петна и шоколадово с бели петна. Те не са просто атрактивни – те са истинска екзотика, каквато рядко може да се види в европейски зоопаркове.

Изглеждат като "миниатюрни версии" дори сред другите мини магарета, а комичният контраст между малкото им тяло и силния им рев винаги впечатлява.

Освен с чаровния си външен вид те се отличават и с изключително благ характер. Нежни и социални, мини магаретата често се използват в терапия за деца и възрастни хора – подобно на терапевтичните кучета и понита.

Новите любимци ще обитават най-новата контактна зона в зоопарка, където посетителите ще могат да общуват с тях, да ги галят и да ги сресват със специални четки.