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80% от билетите за мача България - Норвегия са продадени

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Спорт
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Баскетболният сблъсък ще бъде на 5 юли в Ботевград.

Арена Ботевград
Снимка: Startphoto.bg
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Българска федерация по баскетбол обяви, че 80% от билетите за мача на националния отбор срещу Норвегия вече са продадени. Двубоят, преквалификация за Евробаскет, е насрочен за 5 юли от 19:30 часа в "Арена Ботевград", а пропуски все още са налични в мрежата на Ивентим.

"Броени дни остават до мача на мъжките национални отбори на България и Норвегия, който ще се проведе на 5 юли в зала "Арена Ботевград". 80% от билетите за срещата са вече продадени, феновете които искат да подкрепят "лъвовете" на живо, все още могат да закупят своя билет в мрежата на Ивентим", съобщават от федерацията.

"Деца до 7-годишна възраст ще могат да влизат без билет и без право на седящо място, а деца до 14 години ще ползват отстъпка от 30% за избрани категории", гласи още съобщението.

#Национален отбор на България по баскетбол за мъже

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