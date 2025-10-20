БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
А ако Колумб никога не беше открил Америка?

Чете се за: 02:15 мин.
Деца
карта на света
Снимка: БНТ
През 1492 г. Христофор Колумб тръгва да търси нов път към Азия – мечтае за коприна и подправки. Вместо това се натъква на… цял нов континент. Грешката му обаче променя света завинаги.

Да, викингите са били в Америка векове преди него, но именно Колумб отваря вратата за европейската колонизация – с всички последици, които идват след това.

Но какво щеше да стане, ако корабите му така и не бяха стигнали до сушата?

Ако португалците бяха открили Америка
Историците смятат, че някой друг скоро е щял да го направи. По това време Португалия вече доминира по африканските брегове и има опит в морските експедиции. Ако Колумб се беше провалил, вероятно именно португалците щяха да стигнат първи до Новия свят – и днес може би щяхме да говорим португалски не само в Бразилия, а и в части от Северна и Южна Америка.

Светът без Колумб
Ако Испания не беше финансирала неговото пътуване, може би друг испански мореплавател би стигнал до същите земи малко по-късно. Разликата щеше да е само в името на героя от учебниците.

Може би нямаше да има окръг Колумбия и колумбийско кафе, а вместо това щяхме да пием сутрешното си кафе от „Пинсония“ – по братята Пинсон, които командвали два от корабите на Колумб.

Нещото, което нямаше да се промени
Каквото и да беше станало, сблъсъкът между Европа и Америка щеше да дойде рано или късно – с всички трагедии, завоевания и културни сблъсъци, които следват.
Но и с нови идеи, нови народи и един напълно променен свят.

Може би Колумб просто е бил човекът, който натисна първия бутон на глобализацията.

