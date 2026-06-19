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Абдукодир Хусанов се извини на пострадал оператор след инцидент на Мондиал 2026

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Спорт
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Защитникът на Узбекистан изпрати подписана фланелка с послание "Съжалявам“, след като неволно го контузи по време на двубоя срещу Колумбия

Абдукодир Хусанов се извини на пострадал оператор след инцидент на Мондиал 2026
Снимка: AP Photo
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Защитникът на Узбекистан Абдукодир Хусанов направи специален жест към оператор, пострадал при инцидент по време на дебютния мач на тима на световното първенство по футбол срещу Колумбия.

Футболистът на Манчестър Сити изпрати подписана своя фланелка с надпис „Съжалявам“, след като неволно се сблъска с телевизионния оператор край страничната линия по време на първото полувреме на срещата.

Инцидентът се случи, докато Хусанов преследваше колумбийския нападател Луис Диас в опит да предотврати опасна атака. След удара операторът е получил медицинска помощ на място и впоследствие е бил откаран в болница за допълнителни прегледи.

От Футболната асоциация на Узбекистан съобщиха, че представители на федерацията са посетили пострадалия, като са му предали фланелката и личните пожелания на Хусанов за бързо възстановяване.

"Защитникът също така предаде искрените си пожелания за бързо възстановяване и поздрави на оператора“, написаха от федерацията в официално съобщение.

За сблъсъка 22-годишният бранител получи жълт картон, а Узбекистан отстъпи с 1:3 пред Колумбия в първия си мач на световни финали. Хусанов, който през тази година премина в Манчестър Сити от френския Ланс, е сред основните фигури в състава на селекционера Фабио Канаваро при историческото първо участие на узбекския национален отбор на Мондиал.

#Абдукодир Хусанов #Национален отбор на Узбекистан по футбол #Мондиал 2026

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