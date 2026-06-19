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Административният съд във Варна образува дело по жалба срещу уволнението на началника на Службата по кадастър

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Административният съд във Варна образува дело по жалба срещу уволнението на началника на Службата по кадастър
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В Административния съд във Варна е образувано дело по жалба срещу заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) за отстраняването от работа на началника на службата в крайморския град, съобщиха от съда. Уволнението бе предизвикано от случващото се в местността Баба Алино. При посещение във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че за работата на ръководителката на службата ще бъде сезирана и прокуратурата.

Заповедта на директора на АГКК гласи, че началникът на варненската служба е отстранен от работа до приключване на дисциплинарно производство, образувано на 28 май тази година. Според жалбоподателя обаче заповедта е изцяло незаконосъобразна, тъй като в нея липсват конкретни основания и мотиви. Посочва се, че АГКК се позовава на общи и абстрактни твърдения за гарантиране на безпрепятствено производство и предотвратяване на влияние върху служители.

Искането на жалбоподателя е за пълна отмяна на заповедта. Съдът трябва да прецени дали ще бъде спряно и предварителното й изпълнение. Според жалбоподателя отстраняването и лишаването от възнаграждение му нанасят трудни за поправяне имуществени вреди и сериозно засягат доброто име, честта и достойнството му в обществото, където публично се свързва с казус за незаконно строителство в местността Баба Алино.

#проверка в Баба Алино #местност Баба Алино #уволнение #кадастър #Варна

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