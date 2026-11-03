Адриан Андреев обърна италианец в трисетова битка и влезе в основната схема в Таранто

Българският тенисист преодоля квалификациите на турнира от сериите "Чалънджър 50“ след близо три часа игра срещу Масимо Джунта
Адриан Андреев се класира за основната схема на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Таранто, Италия, с награден фонд от 56 700 евро.
25-годишният българин, поставен под номер 9 в квалификациите, постигна трудна победа над втория в схемата на пресявките Масимо Джунта от Италия с 6:7(4), 6:4, 7:5 след два часа и 55 минути игра.
Срещата започна оспорвано, като първият сет беше решен след тайбрек. В него италианецът се наложи със 7:4 точки и поведе в резултата.
Андреев обаче реагира отлично във втората част. Българският тенисист осъществи пробив още в началото и успя да задържи предимството си до края, без да позволи на съперника си да върне пробива. Така той спечели сета с 6:4 и изравни резултата.
Решаващата трета част предложи още повече драматизъм. Софиянецът изостана с 1:3 гейма, но демонстрира характер и успя да обърне развоя на срещата. Андреев спечели шест от следващите осем гейма и затвори двубоя със 7:5, осигурявайки си място сред участниците в основната схема.
С успеха българинът си гарантира три точки за световната ранглиста на ATP, в която през настоящата седмица заема 631-вото място, както и 570 евро от наградния фонд.