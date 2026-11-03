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Адриан Андреев обърна италианец в трисетова битка и влезе в основната схема в Таранто

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Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
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Българският тенисист преодоля квалификациите на турнира от сериите "Чалънджър 50“ след близо три часа игра срещу Масимо Джунта

Адриан Андреев
Снимка: БФ Тенис
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Адриан Андреев се класира за основната схема на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Таранто, Италия, с награден фонд от 56 700 евро.

25-годишният българин, поставен под номер 9 в квалификациите, постигна трудна победа над втория в схемата на пресявките Масимо Джунта от Италия с 6:7(4), 6:4, 7:5 след два часа и 55 минути игра.

Срещата започна оспорвано, като първият сет беше решен след тайбрек. В него италианецът се наложи със 7:4 точки и поведе в резултата.

Андреев обаче реагира отлично във втората част. Българският тенисист осъществи пробив още в началото и успя да задържи предимството си до края, без да позволи на съперника си да върне пробива. Така той спечели сета с 6:4 и изравни резултата.

Решаващата трета част предложи още повече драматизъм. Софиянецът изостана с 1:3 гейма, но демонстрира характер и успя да обърне развоя на срещата. Андреев спечели шест от следващите осем гейма и затвори двубоя със 7:5, осигурявайки си място сред участниците в основната схема.

С успеха българинът си гарантира три точки за световната ранглиста на ATP, в която през настоящата седмица заема 631-вото място, както и 570 евро от наградния фонд.

#"Чалънджър 50" в Таранто #Адриан Андреев

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