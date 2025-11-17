Адриан Андреев отпадна в първия кръг в Испания

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Надпреварата в Монтемар с награден фонд 91 250 евро.

адриан андреев полуфиналист тенис турнира сериите чалънджър порто
Слушай новината

Ново разочарование за Адриан Андреев. Българският тенисист отпадна в първия кръг на турнира на червени кортове от сериите "Чалънджър 75" в испанския град Монтемар с награден фонд 91250 евро.

Андреев загуби от руснака Иван Гахов с 3:6, 3:6 за 89 минути игра.

Българинът влезе лошо в мача и загуби първите четири гейма. След това опита да навакса и направи един пробив, но руснакът отговори с рибрейк и затвори първия сет с 6:3.

Втората част започна по идентичен начин, като Андреев загуби първите три гейма с пробив във втория, след което стана трудно да се върне в мача и загуби и втория сет с 3:6.

Българинът заработи 950 евро от наградния фонд, но няма да прибави точки към актива си за световната ранглиста, в която заема 867-ото място.

24-годишният софиянец пропусна по-голямата част от сезона заради физически проблеми. Той се завърна на корта в началото на октомври след малко повече от 6 месеца пауза.

#тенис, Адриан Андреев

