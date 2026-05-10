АЕК Атина е шампион на Гърция

АЕК Атина си осигури шампионската титла в Гърция два кръга преди края на сезона, след като победи Панатинайкос с 2:1 и стана недостижим на върха с 70 точки.

Триумфът на „жълто-черните“ беше подпомогнат и от равенството 1:1 между Олимпиакос и ПАОК, които остават с по 62 точки и ще спорят за второто място и участие в Шампионската лига.

Това е 13-а титла в историята на АЕК и първа от сезон 2022/23. През следващата кампания тимът ще играе в най-престижния европейски клубен турнир.

Успехът над Панатинайкос дойде драматично. Гостите поведоха в 62-ата минута чрез Андрюс Тете, но резервата Зини изравни десетина минути по-късно след силен индивидуален пробив. Победният гол падна дълбоко в добавеното време, когато друга резерва – Жоао Марио – донесе титлата с точен удар.

Българският защитник Мартин Георгиев остана на резервната скамейка за АЕК.

В другия ключов двубой Олимпиакос и ПАОК завършиха 1:1. Домакините поведоха чрез Родиней, а Янис Константелиас донесе точката за солунци. Българският национал Кирил Десподов не игра за ПАОК заради контузия.