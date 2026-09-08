АЕК започна сезона в Шампионска лига с домакински успех над ЛАСК

АЕК Атина, който отстрани българския първенец Левски в плейофите за влизане в Шампионската лига, спечели с 1:0 домакинството си срещу австрийския ЛАСК Линц. Така гръцкият тим сложи край на клубния си рекорд от шест поредни загуби в основната схема на най-престижната европейска клубна надпревара по футбол.

Победният гол за домакините бе дело на румънеца Разван Марин в 21-ата минута, а в 64-ата попадение на сръбския нападател на АЕК Лука Йович не бе зачетено заради засада.

Йович бе близо до откриване на резултата още в третата минута на двубоя, но вратарят на гостите се справи. Ловро Майер можеше да покачи аванса на АЕК в 40-ата минута от пряк свободен удар, но също пропусна, а малко по-късно Кристоф Ланд пропиля възможност за ЛАСК. В 58-ата минута гостите имаха претенции за игра с ръка на Филипе Релвас в наказателното поле, но дузпа не бе отсъдена.

Саша Калайджич пропусна да донесе равенството за австрийския тим във втората минута на добавеното време, пращайки топката над вратата на АЕК.