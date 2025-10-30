Аферата "Епстийн": Британският принц Андрю губи титлата си "принц"

Британският принц Андрю ще загуби титлата си „принц“ и ще напусне имението си в Уиндзор, Роял Лодж.

Бъкингамският дворец съобщи, че крал Чарлз Трети „днес е започнал официална процедура“ и брат му вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор.

Освен титлата, дворецът съобщава, че „вече е връчено официално уведомление за отказ от наема“ на имота. Андрю ще се премести в кралското имение в Сандрингам, Норфолк.

„Тези порицания се считат за необходими, независимо от факта, че той продължава да отрича обвиненията срещу него“, съобщи Бъкингамският дворец.

Андрю се отказа от другите си кралски титли по-рано този месец, включително титлата херцог на Йорк, след още въпроси относно личния му живот.

В посмъртен мемоар Вирджиния Джуфре повтори твърденията, че като тийнейджърка е правила секс с принц Андрю три отделни пъти. Андрю винаги е отричал твърденията. Също този месец отново се появиха имейли от 2011 година, показващи, че Андрю е в контакт със сексуалния престъпник Джефри Епстийн, месеци след като той твърди, че приятелството им е приключило.