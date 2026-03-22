Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
Агате де Соуса със световна титла в скока на дължина, Том Уолш отново №1 в гюлето в Торун

Португалката триумфира с личен връх във финала, новозеландецът защити титлата си с най-добър резултат за сезона

агате соуса световна титла скока дължина том уолш отново гюлето торун
Снимка: AP Photo
Португалката Агате де Соуса спечели златния медал в скока на дължина при жените на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша), постигайки най-големия успех в кариерата си.

25-годишната състезателка записа резултат от 6.92 метра, като реализира най-добрия си опит в петия скок във финала. До момента върховото ѝ постижение бе бронз от европейското първенство на открито в Рим през 2024 година.

Сребърното отличие заслужи италианката Лариса Япичино с 6.87 метра, постигнати в последния ѝ опит, а бронзът остана за Наталия Линарес от Колумбия, която записа 6.80 метра – най-добър резултат за сезона за нея.

В тласкането на гюле при мъжете новозеландецът Том Уолш защити титлата си и стигна до четвърта световна корона в зала. Той спечели надпреварата с 21.82 метра – най-добро постижение за сезона, реализирано в последния му опит.

Американците Джордан Гайст и Роджър Стийн допълниха призовата тройка съответно с 21.64 и 21.49 метра.

По-късно днес вниманието на българските фенове ще бъде насочено към финала в скока на дължина при мъжете, където ще участва Божидар Саръбоюков. Българинът влиза в състезанието като лидер в световната ранглиста за сезона с национален рекорд от 8.45 метра.

Участието на българския лекоатлет започва около 20:10 часа и ще бъде предавано НА ЖИВО по БНТ 3 и в нашия сайт!

На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
1
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
2
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун НА ЖИВО по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун НА...
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
4
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на най-високо ниво
5
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на...
Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното първенство по лека атлетика
6
Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
6
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...

Симон Ехамер постави нов световен рекорд в Торун
Симон Ехамер постави нов световен рекорд в Торун
Илиян Пищиков: Божидар Саръбоюков е готов за медал, трябва и малко късмет Илиян Пищиков: Божидар Саръбоюков е готов за медал, трябва и малко късмет
Чете се за: 02:22 мин.
Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното първенство по лека атлетика Божидар Саръбоюков влиза в битка за медалите на световното първенство по лека атлетика
7086
Чете се за: 03:17 мин.
Георги Павлов: Продължаваме напред с увереност и амбиция, българската атлетика има своето достойно място в света Георги Павлов: Продължаваме напред с увереност и амбиция, българската атлетика има своето достойно място в света
Чете се за: 02:32 мин.
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун НА ЖИВО по БНТ 3 Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун НА ЖИВО по БНТ 3
11358
Чете се за: 02:02 мин.
Арманд Дуплантис триумфира със златото в овчарския скок и постави рекорд на шампионатите Арманд Дуплантис триумфира със златото в овчарския скок и постави рекорд на шампионатите
Чете се за: 01:35 мин.

Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Скопие намалява ДДС върху горивата от 18% на 10% Скопие намалява ДДС върху горивата от 18% на 10%
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Катастрофа с тир затруднява движението по АМ „Тракия“ към Бургас Катастрофа с тир затруднява движението по АМ „Тракия“ към Бургас
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Тръмп ще изпрати агенти на антиимиграционните служби по летищата в страната Тръмп ще изпрати агенти на антиимиграционните служби по летищата в страната
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Лавина взе три жертви в италианската провинция Южен Тирол
Чете се за: 01:17 мин.
По света
10 години от атентатите в Брюксел на летището и метрото
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Куба потъна в мрак: Втори срив на електрическата мрежа за седмица
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел от началото на...
Чете се за: 02:27 мин.
По света
