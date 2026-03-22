Агате де Соуса със световна титла в скока на дължина, Том Уолш отново №1 в гюлето в Торун

Португалката Агате де Соуса спечели златния медал в скока на дължина при жените на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша), постигайки най-големия успех в кариерата си.

25-годишната състезателка записа резултат от 6.92 метра, като реализира най-добрия си опит в петия скок във финала. До момента върховото ѝ постижение бе бронз от европейското първенство на открито в Рим през 2024 година.

Сребърното отличие заслужи италианката Лариса Япичино с 6.87 метра, постигнати в последния ѝ опит, а бронзът остана за Наталия Линарес от Колумбия, която записа 6.80 метра – най-добър резултат за сезона за нея.

В тласкането на гюле при мъжете новозеландецът Том Уолш защити титлата си и стигна до четвърта световна корона в зала. Той спечели надпреварата с 21.82 метра – най-добро постижение за сезона, реализирано в последния му опит.

Американците Джордан Гайст и Роджър Стийн допълниха призовата тройка съответно с 21.64 и 21.49 метра.

По-късно днес вниманието на българските фенове ще бъде насочено към финала в скока на дължина при мъжете, където ще участва Божидар Саръбоюков. Българинът влиза в състезанието като лидер в световната ранглиста за сезона с национален рекорд от 8.45 метра.

Участието на българския лекоатлет започва около 20:10 часа