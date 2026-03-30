Агенцията за социално подпомагане е в готовност да реагира, след като р. Черни Лом излезе от коритото си

По указания на служебния министър на труда и социалната политика Хасан Адемов екипи на Агенцията за социално подпомагане са на място в село Априлово, община Попово, след като река Черни Лом излезе на места от коритото си заради обилните валежи през последните часове. За това информира пресцентърът на Социалното министерство.

Към момента са залети само дворове и няма данни за пострадали хора или необходимост от евакуация, се уточнява в съобщението.

На терен е създадена организация за координирани действия между отговорните институции, като функционира и временен щаб. Служители на дирекция "Социално подпомагане" – Попово следят обстановката и са в готовност да реагират при необходимост, тъй като нивото на реката остава високо.

При промяна на ситуацията екипите ще окажат подкрепа на засегнатите хора, включително при необходимост от евакуация, информират от Социалното министерство. Те ще извършват обходи на място, ще предоставят консултации и ще съдействат за отпускане на социална помощ при бедствия. Обстановката се наблюдава непрекъснато, допълват от министерството.