БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 06:32 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Агресия заради скоба: Украинец нападна полицаи в Слънчев бряг

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази
полицията разследва тежко криминално престъпление първомай
Снимка: БТА
Слушай новината

Задържаха агресивен украинец, след като нападна полицаи, заради скоба на автомобил в курорта Слънчев бряг.
Инцидентът е станал на 7 септември малко преди 22:00 ч. около 21:48 ч., когато полицаи са извикани за съдействие на служители по контрол на паркирането към фирма „Слънчев бряг“ АД. Екипът изпълнявал служебните си задължения по репатриране на неправилно паркирани автомобили на алеята в курорта.

На място униформените заварили група рускоезични граждани, които обиждали служителите на дружеството и им пречели да поставят скоби на джип с украинска регистрация, спрян в нарушение. На туристите била обяснена процедурата за санкциониране и възможността за съставяне на акт, ако глобата не бъде заплатена или автомобилът не бъде репатриран.

Въпреки това, групата се държала агресивно и арогантно – отправяла обиди към полицаите и паркинг-служителите, снимала ги с телефони със светнати фенери и заплашвала, че ще сезира прокуратурата.

При опит да бъде задържан най-агресивният от тях – 39-годишен украински гражданин, той замахнал да удари полицай. За да бъде овладяно поведението му и да се прекрати съпротивата, униформените използвали белезници. Това допълнително ожесточило мъжа, който продължил с псувни и заплахи към служителите на реда.

Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

#скоба #агресия #украинец #слънчев бряг

Последвайте ни

ТОП 24

Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
1
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
2
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие заради бюджета
3
Правителството на Франция падна след поискания вот на доверие...
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
4
Мечки унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
5
Автобус и кола се сблъскаха край Севлиево, има жертва
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания и катастрофи по магистралите
6
Натоварен трафик в последния почивен ден: Километрични задръствания...

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: Сигурност и правосъдие

Изгубени във версиите за побоя над шефа на полицията в Русе - политически реакции и коментари
Изгубени във версиите за побоя над шефа на полицията в Русе - политически реакции и коментари
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
Чете се за: 01:32 мин.
Окръжният съд в Русе обещава обективност и безпристрастност по казуса със старши комисар Кожухаров Окръжният съд в Русе обещава обективност и безпристрастност по казуса със старши комисар Кожухаров
Чете се за: 02:17 мин.
"Тритон 2025": 8 страни участват във водолазно учение за обезвреждане на мини във Варна "Тритон 2025": 8 страни участват във водолазно учение за обезвреждане на мини във Варна
Чете се за: 02:12 мин.
Повдигат по-тежко обвинение на причинилия катастрофата с АТВ в Слънчев бряг Повдигат по-тежко обвинение на причинилия катастрофата с АТВ в Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
6286
Чете се за: 05:25 мин.

Водещи новини

Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 06:32 мин.
По света
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, нанесъл побой над нарушители
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запали се автосервиз в квартал "Свобода" в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Жена падна от опасната „Дяволска пътека“ край Борино...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Голям пожар избухна в района на Националния военен университет във...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ