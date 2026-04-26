Ахмед Батаев донесе сребро за България в борбата след драматичен финал

Ахмед Батаев спечели сребърен медал на европейското първенство по борба след оспорван финал в категория до 92 кг свободен стил.

Българският национал беше съвсем близо до златото, но отстъпи с 3:4 на Али Цокаев след драматична схватка до последните секунди.

Двубоят започна предпазливо, а първата точка беше за Батаев, който успя да изкара съперника си извън тепиха.

След това азербайджанецът обърна резултата и поведе, а във втората част увеличи аванса си до 4:1.

Батаев обаче не се предаде. Само 10 секунди преди края той направи силна атака и намали до 3:4, след което тръгна за пълен обрат.

Българският щаб поиска преразглеждане на ситуацията след края, но решението остана непроменено.

Така Ахмед Батаев завоюва сребърен медал и показа, че е сред най-силните борци в Европа.