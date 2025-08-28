Айкут Айдън вече води подготовката на Нефтохимик

Помощник-треньорът на ВК Нефтохимик 2010 Айкут Айдън вече води подготовката на шесткратните шампиони на България по волейбол за мъже, съобщиха от пресслужбата на бургаския клуб.



След като бе на сбора в понеделник и води занимания и във вторник, старши треньорът Франческо Кадеду се присъедини обратно към подготовката за световното първенство в Тайланд на мъжкия национален отбор, в който е асистент на италианския си сънародник Джанлоренцо Бленджини.

На Айдън, който е и сред водещите статистици в българския волейбол, помага спортният директор Иван Станев.