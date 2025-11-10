Айнтрахт пребори Майнц с късен гол

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тимът от Франфуркт записа пета победа в германския шампионат.

айнтрахт пребори майнц късен гол
Айнтрахт Франкфурт записа пети успех от началото на сезона в Бундеслигата. Пред своя публика отборът надви Майнц с 1:0 в мач от десетия кръг.

Единственото попадение в срещата реализира Рицу Доан, който бе точен в 81-вата минута. Японецът се разписа след самостоятелен пробив и хубав удар, с който не остави шансове на стража на гостите Робин Центнер.

С победата си Айнтрахт събра 17 точки и се изкачи на седмото място в класирането, на 11 зад лидера Байерн Мюнхен. Майнц е на предпоследната 17-а позиция с 5 точки, колкото има и последният Хайденхайм.

