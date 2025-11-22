Айнтрахт пречупи Кьолн в мач със 7 гола

Айнтрахт Франкфурт спечели гостуването си на Кьолн с 4:3 в двубой от 11-ия кръг на футболното първенство на Германия. Тимът от Франкфурт е в серия от пет мача без загуба в Бундеслигата, като заема шесто място с 20 точки, колкото има и седмият Хофенхайм.

Кьолн допусна второ поредно поражение и се намира на девета позиция във временното класиране с 14 точки.

Домакините от Кьолн поведоха още в четвъртата минута с попадение на полския полузащитник Якуб Камински, като голът първоначално не бе признат заради потенциална засада, но след преразглеждане със системата за видеоарбитраж-ВАР беше потвърден.

Айнтрахт обаче стигна до обрат още до почивката. Белгийският защитник Артур Теате изравни за 1:1 в 39-ата минута след точен удар с глава, а в шестата минута на добавеното време на първата част Махмуд Дауд донесе преднина за гостите.

Два гола на Йонатан Буркард в рамките на само три минути - в 60-ата и 63-ата направи резултата 4:1 за Айнтрахт Франкфурт, а Кьолн върна две попадения в последните минути на двубоя. Мариус Бюлтер намали за 2:4 в 83-ата минута, а в четвъртата минута на добавеното време Лука Валдшмид от близко разстояние оформи крайното 3:4.