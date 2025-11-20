Акция на ГДБОП срещу трафика на културни ценности, включително и в България

Провежда се най-голямата акция на ГДБОП и Софийска градска прокуратура срещу трафика на културни ценности. Акцията е подкрепена от Европол и италианските карабинери и се провежда на територията на осем държави. Има задържани. У нас са претърсени адреси, иззети са множество артефакти.

Това е най-голямата акция за опазване на културното наследство, извършвано от Европол. Освен че се провежда на територията на 8 държави, в България с нея вчера са били ангажирани 220 служители на ГДБОП. Открити са хиляди артефакти, включително с произход от Китай и Египет.

Част от артефактите са откраднати от музей през 90-те години, други са откраднати от гробници, а някои са иззети при разкопки. Сред задържаните в чужди държави има професори, преподаватели в университети и археолози. Откритите артефакти са на обща стойност около 1 милиард долара. Целта е те да бъдат върнати на страната по произход или на реалните им собственици, от които са откраднати.

Боян Раев, директор на ГДБОП: "На 19 ноември на територията на 8 европейски държави, като една от тях е България, бе проведена международна полицейска операция, като целта на тази полицейска операция беше неутрализиране, задържане на лица, свързани с организирана престъпна група, бих казал и мрежа, която е на територията на цяла Европа, занимаващи се с трафик на културно-исторически ценности, както и изпиране на пари. На терен имаме над 220 служители, които извършват множество процесуални действия, предимно претърсвания и изземвания. Ангел Кънев, зам. градски прокурор: "По това дело имаше до вчера 5 лица, от днес те са вече почти 20 души и броят ще нараства. Повечето обвиняеми са български граждански, някои от тях имат двойно гражданство. Като по отношение на всички от тях е имало приложена мярка полицейски арест в рамките на 24 часа, мерките за неотклонение ще бъдат предимно забрана за напускане на страната и парични гаранции в много голям размер." Йенс Лейдхигенар, Европол: "Това беше най-голямата операция в областта на културното наследство, която сме осъществявали в Европол. Разбира се, следващата стъпка е връщането на артефактите в държавите по произход, първо те трябва да се установят откъде са дошли и след това да се върнат."

Задържаните в България са 32-ма души, като повечето от тях са български граждани, а някои са с двойно гражданство. Акцията продължава.

